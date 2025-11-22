Sheinbaum felicita a Fátima Bosch; un 'ejemplo de valentía'

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el concurso de Miss Universo celebrado en Tailandia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este viernes Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo en representación del país norteamericano, al señalar que “es un ejemplo de valentía para todas y todos los mexicanos y para las mujeres”.

Bosch, originaria del estado de Tabasco, ganó el galardón celebrado en Tailandia después de la polémica en la que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, la mandara callar en una de las sesiones previas a la final por no publicar contenido del evento en sus redes sociales.

“Es un ejemplo de que cuando hay una injusticia y parte particularmente para las mujeres hay que levantar la voz”, indicó la mandataria en su conferencia matutina diaria.

Sheinbaum subrayó que “ya quedó atrás aquella cosa que decían, ‘calladita te ves más bonita’.

"Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Y ella levanta la voz, dice: ‘hay una injusticia, no me parece’”, agregó la mandataria.

Sobre su victoria afirmó que le “gustó de ella que levanta la voz”, refiriéndose a la confrontación que la ganadora tuvo con Itsaragrisil, en la que, tras el ataque verbal del director, Bosch abandonó la sala acompañada de otras concursantes, en un gesto de protesta.

La tabasqueña de 25 años se convirtió en la cuarta mexicana en lograr el premio, después de que Lupita Jones lo ganara en 1991, Ximena Navarrete lo hiciera 2010 y Andrea Meza en 2020.

Bosch se impuso a la tailandesa Veena Praveenar y a la venezolana Stephany Abasaly, que acabó en tercera posición de un certamen en el que participaron mujeres de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una superviviente de genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.