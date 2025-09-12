Sheinbaum expresa apoyo a afectados por explosión de pipa en CDMX

Por: INFO 7 11 Septiembre 2025, 08:31 Compartir

La presidenta ofreció el apoyo del Gobierno de México a los familiares de las víctimas por el accidente ocurrido ayer en el Puente La Concordia en Iztapalapa

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad y ofreció el apoyo del Gobierno de México a los familiares de las víctimas por el accidente ocurrido ayer en el Puente La Concordia en Iztapalapa, derivado de la volcadura y explosión de una pipa de gas. "Hemos estado ayer cercanos, junto al equipo de la jefa de gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer. Han estado los tres compañeros de los sistemas de salud pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que necesita y nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes”, expresó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo". Noticia en desarrollo