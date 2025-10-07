Sheinbaum espera 'muy pronto' repatriación de mexicanos en Israel

Durante el día de hoy se espera que se brinde la información precisa para dar una fecha oficial en que los mexicanos serán repatriados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su Gobierno espera que se produzca “muy pronto” la repatriación de los seis connacionales que fueron detenidos la semana pasada por autoridades israelíes mientras formaban parte de la Flotilla Global Sumud, organizada para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“Estamos en contacto con los compañeros que están allá a través del embajador. Y se está buscando ya muy pronto su repatriación”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum dijo que, aunque existe ya una fecha de regreso de los mexicanos detenidos en Israel, solo están esperando “el último acuerdo” con el Gobierno de Israel para poder dar mayor información, y precisó que “todos están bien”.

El martes, las embarcaciones fueron detenidas por fuerzas israelíes cerca de las costas, lo que motivó al Gobierno de México a enviar cuatro notas diplomáticas para exigir garantías físicas, información sobre los motivos de la interceptación y, posteriormente, la repatriación.

Agregó que durante el día de hoy se espera que se brinde la información precisa para dar una fecha oficial en que los mexicanos serán repatriados.

Los connacionales retenidos fueron identificados como:

Sol González Eguía

Arlín Medrano Guzmán

Carlos Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Ernesto Ledesma

Laura Alejandra Vélez Ruiz

Además, aseguró que la relación establecida con Israel por la compra de armas ya quedó saldada y negó que se llevaran a cabo algunas actividades de entrenamiento o ejercicios conjuntos.

"Eso ya no existe [...] Hubo una compra de armamento a Israel solicitado por los estados desde el 2024, se esta cumpliendo hasta ahí. Esa compra ya se cumplió hace tiempo, pero no hay entrenamiento, ni ninguna relación" explicó Sheinbaum Pardo.

Con información de Diana Leyva