Sheinbaum dialoga con ministro sobre cooperación México-España

La mandataria mexicana, además, publicó una foto de la reunión en la que se ven el encuentro de los equipos de ambos países en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dialogó este miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, sobre la "cooperación" entre ambos países y la llegada de más exposiciones mexicanas a aquel país para mostrar "la grandeza cultural de México"

"Recibí en Palacio Nacional al Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno. Hablamos de la cooperación entre ambas naciones y le propuse continuar con exposiciones en España que muestren la grandeza cultural de México", escribió Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

La mandataria mexicana, además, publicó una foto de la reunión en la que se ven el encuentro de los equipos de ambos países en Palacio Nacional.

Previamente, Albares destacó la "total normalidad" en las relaciones con México, al resaltar la "cálida y afectuosa acogida" tras reunirse con la presidenta y destacó la "nueva etapa" que se abre tras sellar el fin del distanciamiento diplomático de los últimos años.

"Este ha sido un viaje con total normalidad, donde lo que hemos hecho es mirar hacia el futuro, esa gran etapa en las relaciones bilaterales, asentándonos en unas relaciones fraternales que ya existían", afirmó Albares en conferencia de prensa al término de su viaje de dos días a México.

Sheinbaum recibió en Palacio Nacional de Ciudad de México a Albares, quien le entregó "en persona" la invitación del rey Felipe VI para que la mandataria mexicana acuda a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, que se celebrará en noviembre próximo.

El encuentro, que no estaba previsto en la agenda oficial, se produce apenas unos días después de que los dos países simbolizaran la normalización de sus relaciones en Barcelona, con la reunión entre el presidente el Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta mexicana.

España y México escenificaron en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebró el 18 de abril en Barcelona, la normalización de sus relaciones diplomáticas desde que tanto el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como su sucesora, Claudia Sheinbaum, pidieran una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América.

El mes pasado, Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo "mucho abuso", unas palabras que fueron acogidas con satisfacción por la mandataria mexicana.

Albares comenzó su visita oficial el martes con un encuentro con empresarios y una reunión en la Cámara de Comercio de España en México.