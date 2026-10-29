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Sheinbaum destaca legado democrático de Cuauhtémoc Cárdenas

Por: Eduardo Rojas

28 Octubre 2026, 21:55

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La Presidenta expresó condolencias por la muerte del líder político y resaltó su papel en la transformación democrática del país

Sheinbaum destaca legado democrático de Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y lo describió como un hombre de principios firmes que transformó la vida política de México.

A través de un mensaje, la mandataria destacó el papel que desempeñó el ex candidato presidencial en la historia contemporánea del país, al encabezar en 1988 un movimiento democrático pacífico que canalizó las demandas de cambio de millones de mexicanos.

Sheinbaum afirmó que aquella elección marcó el inicio de la transformación democrática nacional y sostuvo que Cárdenas debió haber sido reconocido como presidente tras esa histórica contienda electoral.

La presidenta también resaltó que el ingeniero honró el legado de su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, mediante una trayectoria caracterizada por la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Asimismo, expresó sus condolencias a sus familiares y sostuvo que su legado permanecerá en la historia de México.

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