Sheinbaum destaca legado democrático de Cuauhtémoc Cárdenas

La Presidenta expresó condolencias por la muerte del líder político y resaltó su papel en la transformación democrática del país

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y lo describió como un hombre de principios firmes que transformó la vida política de México.

A través de un mensaje, la mandataria destacó el papel que desempeñó el ex candidato presidencial en la historia contemporánea del país, al encabezar en 1988 un movimiento democrático pacífico que canalizó las demandas de cambio de millones de mexicanos.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país. Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026 Sheinbaum afirmó que aquella elección marcó el inicio de la transformación democrática nacional y sostuvo que Cárdenas debió haber sido reconocido como presidente tras esa histórica contienda electoral. La presidenta también resaltó que el ingeniero honró el legado de su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, mediante una trayectoria caracterizada por la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Asimismo, expresó sus condolencias a sus familiares y sostuvo que su legado permanecerá en la historia de México.