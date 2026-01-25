Sheinbaum destaca hallazgo de tumba zapoteca en Oaxaca

A través de redes sociales, resaltó el descubrimiento de una tumba zapoteca del año 600 d.C. hallazgo arqueológico más relevante de la última década

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el descubrimiento de una tumba zapoteca en los Valles Centrales de Oaxaca como el hallazgo arqueológico más relevante de la última década en el país.

El recinto se localiza en el municipio de San Pablo Huitzo y data del periodo Clásico tardío, alrededor del año 600 de nuestra era.

"Estamos muy orgullosos del hallazgo arqueológico más relevante de la última década en nuestro país. Se trata de una tumba zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca, municipio de San Pablo Huitzo; pertenece al periodo Clásico tardío, en el año 600 de nuestra era. Esto es la grandeza de México", apuntó la mandataria federal.

Se trata de una tumba zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca, municipio de San Pablo Huitzo; pertenece al periodo Clásico tardío, en el año 600 de nuestra era.

Ritual zapoteca de gran valor simbólico

De acuerdo con la información difundida, la tumba fue construida por la cultura zapoteca como parte de un ritual de veneración a los ancestros.

En la entrada se encuentra la figura de un búho, símbolo asociado a la noche, la muerte y el poder, debajo del cual se resguarda un rostro pintado que podría representar al personaje al que estuvo dedicada la tumba.

La entrada del recinto está flanqueada por jambas labradas con figuras femeninas y masculinas, posiblemente ancestros enterrados en el lugar.

En el interior, una antecámara presenta un friso sobre un dintel compuesto por lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos.

Al fondo, la cámara funeraria conserva paredes pintadas con una procesión de personajes que portan bolsas de copal y avanzan hacia la entrada, un elemento poco común por su nivel de conservación y riqueza iconográfica.

Protección y estudios en curso

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mantiene la tumba bajo resguardo y protección.

Especialistas realizan labores de registro, restauración y conservación, además de estudios arqueológicos, epigráficos y de antropología física, para profundizar en el conocimiento de este recinto.

Sheinbaum subrayó que este descubrimiento es una muestra más de la grandeza del patrimonio cultural de México y del legado histórico de las civilizaciones mesoamericanas.