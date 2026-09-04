Sheinbaum destaca 50 años del Colegio Militar en Tlalpan

La Presidenta encabezó la ceremonia por el aniversario de la sede Tlalpan, que ha formado a cerca de 27,000 oficiales durante cinco décadas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia por el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar, sede Tlalpan, institución que consideró parte del patrimonio histórico de México y cuya misión, afirmó, es formar mujeres y hombres comprometidos con el servicio al pueblo y la defensa de la independencia y soberanía nacionales.

Ante cadetes, mandos militares y representantes de las Fuerzas Armadas, la Presidenta sostuvo que el principio de que “la patria es primero” debe prevalecer cuando el interés de la nación se coloca por encima de cualquier interés particular. Destacó que ese espíritu ha acompañado al Colegio Militar a lo largo de sus distintas generaciones y permanece vigente entre quienes actualmente se forman en sus aulas.

Sheinbaum rindió homenaje a directivos, maestros, instructores, personal militar y civil, así como a las generaciones de cadetes que durante medio siglo han egresado de la sede Tlalpan y han prestado servicio en distintos puntos del país. Subrayó que las instalaciones no representan únicamente un espacio de formación castrense, sino también un símbolo de una tradición que se mantiene firme: preparar a quienes están dispuestos a servir a México y defender su soberanía.

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas destacó además la cercanía que mantienen las instituciones militares con la población, particularmente durante situaciones de emergencia. Recordó la participación de las Fuerzas Armadas en terremotos, huracanes, inundaciones y otros desastres naturales, donde desempeñan labores de auxilio y protección a las comunidades afectadas.

Durante la ceremonia, la Presidenta develó una placa conmemorativa por los 50 años del plantel Tlalpan y encabezó el pase de lista de los Niños Héroes de 1847. También entregó una condecoración al general de División Piloto Aviador de Estado Mayor, Miguel Eduardo Hernández Velázquez, integrante de la primera generación de esta sede y actualmente el único de aquella generación que permanece como general en activo.

Asimismo, se otorgaron un reconocimiento, una moneda y un libro conmemorativo a la memoria del arquitecto Agustín Hernández Navarro, responsable del diseño de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan. Los objetos fueron recibidos por su hijo, Alejandro Hernández. La ceremonia incluyó además la representación “Yo soy el Templo del Honor y la Lealtad” y un desfile de honor.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que durante estos 50 años cerca de 27,000 oficiales se han graduado del Heroico Colegio Militar, sede Tlalpan. De ese total, casi 2,000 se han incorporado a la Guardia Nacional durante los últimos cuatro años, contribuyendo a cubrir las necesidades de mando de ambas instituciones.

El secretario destacó también el crecimiento de la capacidad del plantel. Mientras las antiguas instalaciones de Popotla albergaban alrededor de 500 cadetes, la sede de Tlalpan tiene capacidad para casi 5,000, una expansión que, señaló, responde a las necesidades actuales de formación y mando del Ejército y de la Guardia Nacional.

50 años de formación, 27,000 oficiales graduados

En cinco décadas, el Heroico Colegio Militar, sede Tlalpan, ha formado cerca de 27,000 oficiales para las Fuerzas Armadas. De ellos, casi 2,000 se incorporaron a la Guardia Nacional durante los últimos cuatro años.

El plantel también amplió su capacidad: pasó de 500 cadetes en Popotla a casi 5,000 en Tlalpan, para atender las necesidades de mando del Ejército y la Guardia Nacional.

Una sede con historia: el complejo de Tlalpan fue diseñado por el arquitecto Agustín Hernández Navarro y hoy forma parte del patrimonio histórico de México.