Sheinbaum despide a Cuauhtémoc Cárdenas en su funeral

La presidenta acudió al Panteón Francés para despedir al fundador del PRD, quien falleció a los 92 años y dejó una huella en la política mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acudió este jueves 29 de octubre al Panteón Francés, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, para asistir a las exequias del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una de las figuras históricas de la izquierda mexicana.

Cárdenas falleció el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 92 años de edad. Su muerte generó expresiones de condolencia entre representantes de distintos sectores políticos, quienes acudieron al cementerio para despedir al político mexicano.

El funeral se realizó de manera privada, aunque la familia Cárdenas Batel permitió el acceso a diversas figuras públicas que acudieron a presentar sus condolencias.

Sheinbaum encabezó homenaje en Palacio Nacional

Antes de asistir al funeral, la presidenta encabezó un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde expresó sus condolencias a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

Durante el acto participaron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres, y Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Sheinbaum lamentó el fallecimiento del ingeniero y le dedicó un mensaje de despedida: “Hasta siempre al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”.

Ernestina Godoy y políticos acuden al Panteón Francés

Entre las primeras funcionarias en llegar al Panteón Francés estuvo Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quien expresó el pesar por la muerte del político.

“Estamos tristes. Estamos realmente de luto”, declaró Godoy, quien también señaló que los mexicanos llevan a Cárdenas en el corazón.

Durante la mañana y el mediodía del jueves acudieron otros representantes y exfuncionarios, entre ellos Julio Berdegué, exsecretario de Agricultura; Arturo Núñez, expresidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados; Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La presencia de integrantes de distintas corrientes políticas reflejó el reconocimiento público a la trayectoria de Cárdenas y a su papel en la historia política contemporánea del país.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Era hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, quien gobernó México de 1934 a 1940 y es recordado, entre otros hechos, por la expropiación petrolera de 1938.

Ingeniero de formación, Cárdenas desarrolló una extensa carrera política. Fue senador por Michoacán y posteriormente gobernador de esa entidad. También se convirtió en el primer jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México, cargo que ocupó de 1997 a 1999.

En 1988, Cárdenas fue candidato a la Presidencia de México por el Frente Democrático Nacional, en una elección marcada por la controversia y las denuncias de irregularidades.

Más adelante, participó en las contiendas presidenciales de 1994 y 2000 como candidato del PRD, partido que ayudó a fundar en 1989.

Su trayectoria estuvo vinculada con el desarrollo de una corriente de izquierda que buscó ampliar la competencia política y promover cambios en el sistema electoral mexicano.

A lo largo de su vida pública, Cárdenas se mantuvo como una figura de referencia para distintos sectores de la izquierda, tanto por su participación electoral como por su influencia en la organización de la oposición política durante las últimas décadas del siglo XX.