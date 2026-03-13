Sheinbaum descarta suspensión de Mundial en medio de la guerra

La presidenta reiteró que la probabilidad de un ataque relacionado con conflictos internacionales, es considerada mínima para México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que no existe ninguna notificación sobre una posible suspensión del Mundial de Fútbol 2026 y afirmó que los preparativos para el torneo continúan con normalidad en el país.

La mandataria explicó que el Gobierno federal mantiene un esquema de seguridad que contempla distintos escenarios de riesgo, aunque subrayó que la posibilidad de un atentado terrorista en territorio mexicano se considera muy baja.

"No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés", declaró la presidenta al referirse al torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Preparativos continúan para el Mundial 2026

Sheinbaum indicó que los trabajos de coordinación entre autoridades federales, gobiernos locales y la FIFA siguen avanzando sin contratiempos.

"Sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal sin ningún problema. Entonces, se va a desarrollar el Mundial", afirmó.

México será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, que por primera vez se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Entre las ciudades anfitrionas mexicanas se encuentran Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Preparan eventos rumbo al torneo

Como parte de las actividades relacionadas con el evento deportivo, la presidenta anunció que el próximo domingo se realizará una actividad masiva en el Zócalo de la Ciudad de México.

"La Secretaría de Turismo y la jefa de Gobierno están organizando la clase de fútbol más grande del mundo aquí en el Zócalo. Todos los que quieran venir será algo muy bonito", comentó.

Plan de seguridad contempla distintos escenarios

La mandataria explicó que el plan de seguridad para el Mundial se trabaja desde hace más de un año y contempla distintos riesgos potenciales analizados por autoridades militares y navales.

"Está en todos los escenarios, cualquier tipo de riesgo. Lo presentó el general encargado de la seguridad para el Mundial y el almirante. Llevamos más de un año trabajando", señaló.

En ese sentido, Sheinbaum reiteró que la probabilidad de un ataque relacionado con conflictos internacionales, como las tensiones en Medio Oriente, es considerada mínima para México.

"Un riesgo de algo que tuviera que ver con terrorismo en Irán se considera muy, muy, muy bajo en México, porque nuestro país no está involucrado con ninguno de los dos países", puntualizó.

El Mundial de Fútbol 2026 arrancará el 11 de junio y el partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca, en la capital del país.