Sheinbaum descarta que Trump impulse ataques contra México

La presidenta afirmó que las tensiones recientes provienen de sectores ultraconservadores y defendió el diálogo permanente con Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que el mandatario estadounidense Donald Trump esté detrás de una supuesta ofensiva política contra el país y aseguró que las recientes tensiones bilaterales son impulsadas por grupos de ultraderecha que buscan deteriorar la relación entre ambas naciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que existe una comunicación constante con la administración estadounidense y afirmó que, pese a las diferencias surgidas en las últimas semanas, el diálogo entre ambos gobiernos se mantiene abierto en diversos frentes.

Defiende la relación con Washington

Sheinbaum señaló que México mantiene contacto permanente con autoridades estadounidenses en temas diplomáticos, de seguridad y defensa, lo que ha permitido mantener una relación institucional pese a los desacuerdos.

La presidenta aseguró que su gobierno apuesta por fortalecer la cooperación con Estados Unidos y preservar una relación de respeto mutuo entre ambas naciones.

Asimismo, destacó el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gabinete de seguridad, cuyos integrantes mantienen comunicación frecuente con funcionarios de la Casa Blanca y otras dependencias estadounidenses.

La mandataria consideró que los recientes señalamientos y controversias no responden directamente a decisiones del presidente Donald Trump, sino a la actuación de sectores conservadores que, según dijo, buscan confrontar a ambos gobiernos.

De acuerdo con Sheinbaum, existen grupos de ultraderecha en Estados Unidos que no comparten la visión política de su administración y que promueven una narrativa adversa hacia México.

Además, afirmó que algunos de estos sectores mantienen vínculos con grupos conservadores mexicanos, lo que contribuye a generar un ambiente de confrontación y desconfianza entre los dos países.

Comunicación directa con Trump

La presidenta destacó la importancia de mantener canales de comunicación directos con Trump para abordar los temas de interés común y resolver diferencias mediante el diálogo.

Según explicó, las conversaciones personales con el mandatario estadounidense han permitido alcanzar acuerdos en distintos momentos, aun cuando existen posiciones divergentes sobre algunos asuntos.

“Puede haber diferencias, pero buscamos siempre encontrar coincidencias que beneficien a ambas naciones”, expresó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de una serie de desencuentros diplomáticos relacionados con temas de seguridad, combate al narcotráfico y acusaciones de presunta injerencia por parte de autoridades estadounidenses.

Entre los episodios recientes destaca la controversia generada por señalamientos provenientes de Washington sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con organizaciones criminales, acusaciones que el Gobierno de México ha rechazado al considerar que carecen de pruebas suficientes.

La presidenta reiteró que, aunque existen diferencias entre ambos países, su administración continuará privilegiando la cooperación bilateral, el respeto a la soberanía nacional y el diálogo como herramientas fundamentales para mantener una relación estable con Estados Unidos.