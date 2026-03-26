Sheinbaum descarta presión de EUA por tratado de agua en T-MEC

La presidenta asegura que existe un acuerdo técnico para cumplir con la entrega de agua y niega tensiones políticas con Washington

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que su gobierno haya recibido presiones por parte de Estados Unidos para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, luego de que legisladores estadounidenses propusieran incluir el tema en la revisión del T-MEC.

“Si hay acuerdo, no sé por qué piden integrarlo”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina, al referirse a la solicitud del senador republicano John Cornyn.

La postura surge tras la carta enviada por Cornyn al representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, en la que solicitó abordar el cumplimiento del tratado hídrico dentro del proceso formal de revisión del acuerdo comercial trilateral.

El planteamiento ha generado inquietud en el contexto de la revisión del T-MEC, prevista para este año.

Sheinbaum explicó que el Tratado de Aguas de 1944 establece ciclos de cinco años para la entrega de agua del Río Bravo por parte de México, mientras que Estados Unidos aporta recursos hídricos desde el río Colorado.

Sin embargo, señaló que en el último quinquenio México no pudo cumplir completamente con sus compromisos debido a condiciones de sequía extrema.

“No se pudo entregar la cantidad de agua, no porque no se quisiera, sino porque no había condiciones”, afirmó.

La mandataria indicó que ambos países alcanzaron un acuerdo para compensar el faltante en el siguiente ciclo, ajustando los volúmenes de entrega conforme a la disponibilidad real del recurso.

Subrayó que no se puede comprometer el consumo humano ni el riego agrícola en territorio nacional para cumplir con las obligaciones internacionales.

Actualmente, precisó, el proceso se encuentra en una fase de ajustes técnicos, donde se definen detalles como los tiempos específicos de entrega.

“Se está discutiendo si se entrega en una semana o en las siguientes dos; son cuestiones menores”, dijo.

Coordinación con estados fronterizos

El gobierno federal mantiene comunicación constante con autoridades de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, entidades que podrían verse impactadas por las decisiones sobre el manejo del agua.

En el segundo semestre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos por el incumplimiento del tratado, aunque posteriormente ambos países alcanzaron un entendimiento.