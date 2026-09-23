VIE 14 FEB
30°

Nacional

Sheinbaum descarta por ahora impacto directo de huracán Polo

Por: EFE

22 Septiembre 2026, 10:10

Compartir
WhatsApp

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a 'toda la población de la costa del Pacífico' a permanecer atenta a los avisos de las autoridades

Sheinbaum descarta por ahora impacto directo de huracán Polo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que, según la información disponible, el huracán Polo no impactará directamente las costas mexicanas, aunque pidió a la población del Pacífico mantenerse alerta ante las lluvias intensas y la evolución del ciclón, que alcanzó categoría 5.

“Hasta ahora la información que tenemos es que no va a llegar de manera directa a la costa. Va a estar bordeando el Pacífico, particularmente los estados de Jalisco, Colima, Michoacán”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Ante esta situación, la presidenta llamó a “toda la población de la costa del Pacífico” a permanecer atenta a los avisos de las autoridades y explicó que la trayectoria prevista hasta el momento mantiene al ciclón sobre el océano.

“Hasta el momento no se ve que vaya a entrar directamente a tierra. Entonces, va a ir bordeando, es la información que tenemos, la costa y si hay alguna otra información de inmediato se hará saber”, apuntó.

La gobernante agregó que hasta ahora se prevén “lluvias intensas” y advirtió sobre la posibilidad de que Polo alcanzara categoría 5, nivel al que el ciclón ya había llegado en el reporte de las 06:00 hora local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A esa hora, Polo se encontraba unos 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, y 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora.

El SMN prevé que su amplia circulación provoque lluvias intensas en Colima y zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de fuertes vientos y oleaje de hasta cuatro metros en las costas de Michoacán y Guerrero.

“Estén muy atentos a la información de Protección Civil”, insistió Sheinbaum. 

Comentarios