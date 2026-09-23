Sheinbaum descarta por ahora impacto directo de huracán Polo

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a 'toda la población de la costa del Pacífico' a permanecer atenta a los avisos de las autoridades

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que, según la información disponible, el huracán Polo no impactará directamente las costas mexicanas, aunque pidió a la población del Pacífico mantenerse alerta ante las lluvias intensas y la evolución del ciclón, que alcanzó categoría 5.

“Hasta ahora la información que tenemos es que no va a llegar de manera directa a la costa. Va a estar bordeando el Pacífico, particularmente los estados de Jalisco, Colima, Michoacán”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Ante esta situación, la presidenta llamó a “toda la población de la costa del Pacífico” a permanecer atenta a los avisos de las autoridades y explicó que la trayectoria prevista hasta el momento mantiene al ciclón sobre el océano.

“Hasta el momento no se ve que vaya a entrar directamente a tierra. Entonces, va a ir bordeando, es la información que tenemos, la costa y si hay alguna otra información de inmediato se hará saber”, apuntó.

La gobernante agregó que hasta ahora se prevén “lluvias intensas” y advirtió sobre la posibilidad de que Polo alcanzara categoría 5, nivel al que el ciclón ya había llegado en el reporte de las 06:00 hora local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A esa hora, Polo se encontraba unos 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, y 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora.

El SMN prevé que su amplia circulación provoque lluvias intensas en Colima y zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de fuertes vientos y oleaje de hasta cuatro metros en las costas de Michoacán y Guerrero.