Sheinbaum descarta investigación pese a denuncias a exembajadora

La embajadora Josefa González-Blanco tiene denuncias internas de acoso laboral y maltrato presentadas por empleados de la misión diplomática en Londres.

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que no existe ninguna investigación en curso contra la saliente embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco, a pesar de la polémica por denuncias internas de acoso laboral y maltrato presentadas por empleados de la misión diplomática en Londres.

“No hay ninguna en particular en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella”, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre las acusaciones que rodean a González-Blanco, quien recientemente dejó el cargo tras varios señalamientos de trabajadores.

De acuerdo con testimonios recogidos por el diario español El País, durante su gestión al frente de la embajada, González-Blanco acosó de forma sistemática a los trabajadores.

Además, 40 funcionarios dejaron sus cargos mientras ella estuvo al frente de la representación diplomática.

Al respecto, Sheinbaum explicó que la gestión de la embajadora fue revisada, pero aseguró que no se encontró investigación alguna ni denuncia formal presentada que la involucre, pese a versiones públicas sobre mal manejo laboral.

No obstante, reconoció que “sí, parece que hubo en el periodo anterior en la administración del (ex)presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024), pero se analizaron y no fueron concluyentes”, en referencia al pasado de la diplomática en el servicio público.

La presidenta calificó a González-Blanco como una persona que “hizo un buen papel” en su representación de México en Londres.

El caso de González-Blanco ha atraído la atención mediática después de que trabajadores de la embajada en Reino Unido presentaran al menos 16 denuncias por acoso laboral, hostigamiento y malos tratos, y señalaran que su gestión deterioró las relaciones internas y el clima laboral.

González-Blanco, quien fue también secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue criticada anteriormente en su trayectoria pública, como cuando enfrentó controversia por causar un retraso en un vuelo al usar su posición para exigir esperas de aeronaves oficiales en 2019.

La salida de la embajadora se da en un momento en que el Gobierno mexicano nomina al exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como su reemplazo en el cargo en Reino Unido, sujeto a la ratificación por parte del Senado.

La Cancillería mexicana también señaló que el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control atienden las denuncias presentadas en contra de González-Blanco, aunque no se han hecho públicos resultados de esas investigaciones ni sanciones administrativas.