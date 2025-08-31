Sheinbaum denuncia 'linchamiento mediático' contra Noroña

Sheinbaum afirmó que Noroña fue claramente agredido por Moreno, calificando el acto como 'porril' y criticando la justificación de la agresión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció un “linchamiento mediático” contra el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, tras un altercado físico con el senador priista Alejandro “Alito” Moreno durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que Noroña fue claramente agredido por Moreno, calificando el acto como “porril” y criticando la justificación de la agresión por parte de opositores, comentócratas y periodistas.

La mandataria señaló una campaña en redes sociales impulsada por bots, destacando que el 90% de las tendencias en la red X son generadas artificialmente.

“¿Quién los paga y para qué los paga?”, cuestionó, subrayando la falta de sentido de estas acciones y la agresividad dirigida contra Noroña.

El conflicto entre Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y Moreno, líder del PRI, ocurrió al finalizar la sesión, cuando se entonaba el Himno Nacional.

La disputa se originó porque Noroña negó la palabra a la bancada del PRI, lo que llevó a un enfrentamiento verbal que escaló a empujones, jaloneos y manotazos, según imágenes del Canal del Congreso.

El incidente tuvo lugar en la última sesión antes del segundo receso legislativo del año.

Sheinbaum cuestionó la necesidad de justificar la agresión y el uso de bots para amplificar tendencias, insistiendo en que estas acciones “no sirven para nada” y reflejan una oposición agresiva hacia el senador morenista.