Sheinbaum defiende estrategia de 'no enfrentamiento militar'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles su postura a favor de una estrategia de seguridad basada en evitar confrontaciones armadas directas, en un contexto marcado por la escalada de violencia en entidades como Sinaloa, donde recientemente un grupo armado privó de la libertad a diez trabajadores mineros y se registró un ataque a balazos contra dos legisladores locales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que su administración no optará por una política de choque militar, al recordar que ese enfoque ya fue aplicado en el país entre 2006 y 2012, con resultados que —dijo— derivaron en un incremento de la violencia. En su lugar, explicó que el objetivo es detener a los integrantes de grupos delictivos conforme a la ley.

Sheinbaum añadió que la estrategia también contempla atender las causas sociales de la delincuencia, con énfasis en evitar que jóvenes sean reclutados por organizaciones criminales.

Si bien aseguró que los homicidios han mostrado una tendencia a la baja en Sinaloa, reconoció que los recientes hechos violentos están relacionados con disputas internas entre organizaciones criminales, en alusión a los conflictos entre facciones del Cártel de Sinaloa, designado como grupo terrorista por Estados Unidos el año pasado.

La presidenta señaló que el Gobierno federal busca reducir al máximo el impacto de la violencia en la población civil y confirmó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encuentra en la entidad para evaluar y ajustar la estrategia de seguridad.

A pesar de la situación actual, Sheinbaum destacó avances en el combate al crimen organizado en el estado, como la disminución en la producción de drogas tras el aseguramiento y desmantelamiento de diversos laboratorios clandestinos.

Asimismo, insistió en la necesidad de que Estados Unidos refuerce las acciones para frenar el tráfico ilegal de armas hacia México, al tiempo que aseguró que el gobierno mexicano trabaja para impedir el ingreso de fentanilo al país vecino. De acuerdo con la presidenta, alrededor del 75 por ciento de las armas de alto calibre decomisadas en México provienen de Estados Unidos.

Finalmente, informó que en los últimos días se ha reforzado la presencia de fuerzas federales en Sinaloa con el despliegue de cerca de 2 mil 800 elementos del Ejército, corporaciones de seguridad y personal ministerial, como respuesta a la desaparición de los mineros y al ataque armado contra dos diputados locales del partido Movimiento Ciudadano.