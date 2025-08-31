Sheinbaum da banderazo a trenes de repavimentación en Edomex

Sheinbaum Pardo dio el banderazo de inicio al programa de repavimentación con los nuevos trenes de maquinaria en la carretera federal Texcoco-Lechería

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio este sábado el banderazo de inicio al programa de repavimentación con los nuevos trenes de maquinaria en la carretera federal Texcoco-Lechería, frente a la Unidad Deportiva de Acolman, y simultáneamente en el tramo Texcoco-Los Reyes, como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México.

Acompañada por la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, Sheinbaum afirmó que el Estado mexicano está recuperando su capacidad de hacer obras por administración, aprovechando el conocimiento y la experiencia de los trabajadores de la dependencia.

“Estamos hablando de profesionalismo, de honestidad, de innovación tecnológica y de austeridad, porque se hace con menos recursos, pero se hace mejor. Lo más importante es que está hecho para la gente”, sostuvo la mandataria.

El titular de la SICT informó que actualmente se lleva un avance del 85 por ciento en la rehabilitación de 4 mil kilómetros de carreteras federales, con una inversión de $15 mil 470 millones de pesos. Recordó que la red federal abarca más de 52 mil kilómetros, de los cuales 40 mil 500 son libres de peaje.

El programa arrancó con 10 trenes de repavimentación que incluyen 152 máquinas, entre fresadoras, pavimentadoras, rodillos y equipos especializados para reforzar las capas inferiores de las carreteras. Dos de ellos estarán en el Estado de México y el resto se distribuirán en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Veracruz.

La presidenta adelantó que la meta es que, para mediados del próximo año, todas las carreteras federales del país hayan recibido una primera rehabilitación, ya sea mediante bacheo o repavimentación profunda, a fin de mejorar las condiciones de movilidad en todo el territorio nacional.