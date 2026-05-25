Sheinbaum convoca a segundo Informe el domingo 31 de mayo

Sheinbaum anunció que el próximo domingo 31 de mayo realizará un informe nacional para conmemorar los dos años del triunfo electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo domingo 31 de mayo realizará un informe nacional para conmemorar los dos años del triunfo electoral de la llamada “segunda etapa” de la Cuarta Transformación.

Durante un evento en Tabasco, la mandataria explicó que el ejercicio se llevará a cabo de manera simultánea en las plazas públicas de las 32 entidades del país mediante una conexión nacional, con el objetivo de evitar traslados masivos hacia la Ciudad de México.

“Platicando con muchos compañeros, decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo, pero en vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe”, señaló.

Rendición de cuentas y defensa de la soberanía

Sheinbaum indicó que el evento tendrá como eje principal la rendición de cuentas y servirá para explicar el origen, los objetivos y la continuidad del movimiento político que representa.

“Explicar justamente de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento al que representamos, por qué el pueblo está contento y por qué no hay divorcio entre pueblo y gobierno”, expresó.

La presidenta añadió que uno de los temas centrales será la defensa de la soberanía nacional.

“Hay que seguir fortaleciendo la transformación y, sobre todo, los gobiernos del pueblo; seguir juntos y defender siempre la soberanía nacional, porque México no es colonia de nadie”, afirmó.

Durante su mensaje, la mandataria aseguró que mantendrá los principios que, dijo, han guiado al movimiento desde sus inicios.

“Siempre me voy a comprometer a tener nuestros principios por delante: no mentir y nunca traicionar al pueblo de México”, puntualizó.

En el mismo evento, Sheinbaum habló sobre Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que continúa dedicado a la escritura y recientemente publicó un libro titulado Grandeza.

También defendió programas sociales impulsados por su administración, como Salud Casa por Casa, enfocado en atención médica para adultos mayores.

La presidenta acusó además a sus opositores de difundir información falsa y de mantener vínculos con sectores extranjeros.

Como ejemplo, mencionó la visita de Isabel Díaz Ayuso a México, invitada por integrantes del PAN, y criticó la intención de realizar homenajes a Hernán Cortés.

“Nosotros le hacemos caso al pueblo, no a gobiernos extranjeros”, sostuvo.