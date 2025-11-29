Sheinbaum confirma que le ofreció a Gertz Manero una embajada

La presidenta señaló que el anuncio del país al que será enviado no podrá hacerse aún, debido a los procedimientos formales que deben seguir

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes la renuncia de Alejandro Gertz Manero, de 86 años, a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y que el exfiscal aceptó incorporarse al servicio exterior como representante diplomático.

“Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria señaló que el anuncio del país al que será enviado no podrá hacerse aún, debido a los procedimientos formales que debe seguir la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales, entonces no puede anunciarse; esa es una regla”, explicó.

La presidenta informó que, tras la salida de Gertz Manero, la exfiscal capitalina Ernestina Godoy quedó como encargada del despacho de la FGR conforme a lo establecido en la ley.

“Él nombra a Ernestina Godoy en una de las área. Porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establecen que se queda una persona encargada de un área (…) dentro de la fiscalía está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la fiscalía”, señaló.

En este sentido, indicó que Godoy “presentó su renuncia” a su cargo anterior y “estará tomando posesión más tarde”.

Sheinbaum recordó que la designación definitiva de la persona titular de la FGR deberá seguir el proceso constitucional correspondiente, aunque no detalló los tiempos.

La renuncia de Gertz Manero, quien encabezó la FGR desde 2019, se da tras meses de cuestionamientos públicos a su gestión y la opacidad que caracterizó a su mandato.

"(La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum) me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco", expuso Gertz en su misiva de renuncia enviada el jueves al Senado.

El funcionario asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028.