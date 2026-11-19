El Gobierno de México compartió diversas fotografías en donde se muestra a Sheinbaum Pardo con diversos líderes, como el presidente de los Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió este miércoles a la cena de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 con sede en Shenzhen, China.

A través de redes sociales, el Gobierno de México compartió diversas fotografías en donde se muestra a Sheinbaum Pardo con diversos líderes, como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung; el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto; así como el presidente de Vietnam, Tô Lâm.

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Shenzhen, China. https://t.co/S6ZZ2EIE0W — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 18, 2026 ¿Cuál es el objetivo de la participación de México en APEC 2026? La presidenta participó en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 para presentar el Plan México y fortalecer las relaciones comerciales y tecnológicas con las economías de Asia-Pacífico. Su visita tiene tres objetivos principales: Atraer inversiones: presentar las oportunidades de negocio que ofrece México ante empresarios de las economías participantes.

Diversificar mercados: fortalecer los vínculos comerciales con países de Asia-Pacífico y ampliar las oportunidades de cooperación.

Impulsar el desarrollo tecnológico: explorar acuerdos de colaboración en ciencia, transferencia tecnológica, energías renovables y economía circular. En su intervención defendió el Plan México, donde defendió un modelo económico basado en el bienestar social, la justicia y el crecimiento con soberanía. Por ello, la presencia de la mandataria federal en China también representa una oportunidad para fortalecer la interlocución con las economías participantes y preparar el terreno para la organización del próximo encuentro.