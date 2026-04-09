Sheinbaum celebra tregua entre Estados Unidos e Irán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán, tras casi seis semanas de conflicto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán, tras casi seis semanas de conflicto, al considerar que representa un avance positivo tanto para la paz internacional como para la economía mexicana.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que este entendimiento temporal es una señal alentadora en medio de un escenario global marcado por tensiones.

“Creo que el mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos”, expresó.

Impacto económico positivo

La jefa del Ejecutivo destacó que uno de los principales beneficios para México es la disminución en los precios del petróleo, derivada de la reducción de la incertidumbre en los mercados energéticos internacionales.

“Es algo bueno para el país también porque han bajado los precios del petróleo”, afirmó.

Este factor resulta clave para la estabilidad económica, ya que el crudo es un componente relevante en las finanzas públicas y en el comportamiento de los mercados globales.

La presidenta Claudia Sheinbaum también expresó su deseo de que esta pausa en las hostilidades abra la puerta a una solución duradera en la región.

“El mundo entero en este momento está buscando que haya paz en Irán y en el Medio Oriente”, señaló.

El acuerdo fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó sobre un cese temporal de hostilidades que permitirá a ambas naciones entablar negociaciones en Pakistán.