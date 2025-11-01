Sheinbaum celebra que España lamente la violencia de la conquista

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que 'hubo dolor e injusticia' en la conquista y que 'justo es lamentarlo'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes como "importante" y un "primer paso" por parte de España las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien afirmó que “hubo dolor e injusticia” en la conquista y que “justo es lamentarlo" al considerarlo parte de la "historia compartida".

“Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante. Es, desde mi punto de vista, un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina, al comentar el discurso de Albares durante la inauguración en Madrid de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena'.