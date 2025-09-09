Sheinbaum celebra la 'jornada democrática ejemplar' en Argentina

Entre los gobiernos de ambos países se dio un distanciamiento luego de que Milei tuvo unos roces con el expresidente Andrés Manuel López Obrador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este lunes las elecciones en Argentina, que reportaron una dura derrota electoral al presidente de Argentina, Javier Milei, y dijo que el país vivió "una jornada democrática ejemplar".

"Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

El domingo La Libertad Avanza (LLA) -partido de Milei- sufrió una dura derrota ante el peronismo en los comicios en la provincia de Buenos Aires, principal bastión del peronismo y distrito electoral clave a nivel nacional, con casi el 40 % de la población total.

Con casi el 99 % de los sufragios escrutados, Fuerza Patria, alianza de distintos sectores del peronismo, se impuso con un 47 % de los votos, mientras que LLA obtuvo cerca de un 34 %, una diferencia mucho más abultada de lo que predecían las encuestas y que preocupa al Gobierno de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre.

Tras conocerse los resultados, Milei reconoció haber sufrido una "clara derrota" que dijo obliga a hacer una profunda autocrítica al interior de su partido pero enfatizó que no planea cambiar el rumbo de su Gobierno.

Ante los resultados, Milei, decidió este lunes conformar una "mesa política nacional" junto a su entorno más cercano tras la dura derrota electoral de este domingo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y convocó además una "mesa de diálogo federal" junto a los gobernadores provinciales.

A mediados de octubre de 2024, tras dos semanas de la llegada a la presidencia de Sheinbaum, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada telefónica con su entonces homóloga argentina, Diana Mondino, en lo que fue un primer contacto entre los gobiernos de Sheinbaum y Milei.

Entre los gobiernos de ambos países se dio un distanciamiento luego de que Milei tuvo unos roces con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) luego de que en abril de 2024 Milei lo llamó “ignorante” en una entrevista con CNN en Español, a lo que el presidente mexicano contestó: “todavía no entiendo cómo el pueblo argentino, siendo tan inteligente, votó por él”.