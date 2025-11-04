Sheinbaum cancela evento con FIFA tras asesinato en Uruapan

La conferencia en Los Pinos para anunciar detalles del Mundial 2026 se pospuso sin nueva fecha, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Michoacán.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, canceló la conferencia que tenía programada para este lunes 3 de noviembre en Los Pinos con representantes de la FIFA, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la noche del sábado.

El encuentro, donde se presentarían nuevos anuncios sobre la organización del Mundial 2026 en México y detalles específicos sobre los 13 partidos que se disputarán en territorio nacional, quedó pospuesto sin fecha definida.

Sheinbaum había adelantado que se revelarían actividades especiales y actualizaciones relevantes para la Copa del Mundo, incluyendo información del Estadio Azteca, sede de cinco encuentros oficiales.

Sin embargo, tras el ataque armado en pleno evento público por el Día de Muertos en Uruapan, la mandataria decidió suspender el anuncio. La Secretaría de Seguridad federal confirmó la captura de dos implicados y el abatimiento de uno más.

A través de redes sociales, Sheinbaum lamentó el homicidio y envió condolencias a familiares y a la población del municipio michoacano. En las próximas semanas, se buscará reagendar la conferencia con FIFA en una sede alterna.