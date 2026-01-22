Sheinbaum avala en Educación a exjefe ligado a muerte migrantes

Organizaciones que acompañan a víctimas del incendio en la estación migratoria advirtieron que la designación de Garduño envía un “mensaje alarmante”

La presidenta Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles la llegada a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Francisco Garduño, exjefe del Instituto Nacional de Migración (INM), ligado al incendio de una estación migratoria en 2023 en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas.

Garduño fue recién designado como titular de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), un área de la SEP encargada de coordinar los centros de capacitación laboral en el país.

Este nombramiento generó controversia, pues en 2023 fue imputado penalmente por presuntas omisiones en la seguridad de dicha estación migratoria, aunque el proceso no derivó en una condena.

Al respecto, Sheinbaum respaldó a Garduño, al asegurar que "no es un perfil cualquiera".

"Él viene desde hace mucho tiempo trabajando, él es doctor en Derecho, es importante. No es un perfil cualquiera", afirmó la mandataria mexicana.

Además, indicó que el funcionario siguió un proceso penal por la tragedia migrante de 2023 y "salió en libertad".

"Se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración, que es polémico porque la oposición siempre va a decir (...) Pero él terminó su proceso, no tiene ya ningún proceso jurídico y con Mario (Delgado, titular de la SEP) se tomó esa decisión", argumentó.

El martes, organizaciones que acompañan a víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez advirtieron que la designación de Garduño envía un “mensaje alarmante” sobre el compromiso del Estado con "la verdad, la justicia y la rendición de cuentas".

En una serie de mensajes en redes sociales, las organizaciones Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) subrayaron que el excomisionado del INM "continúa imputado" por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

No obstante, Sheinbaum reiteró que el funcionario "ya no es está bajo proceso de ningún tipo", luego de haber sido procesado por su responsabilidad en el incendio en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México.

La noche del 27 de marzo de 2023, 40 migrantes provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador murieron asfixiados por el humo causado por un incendio.

Investigaciones periodísticas documentaron las violaciones de derechos humanos en las condiciones en que el INM mantenía a los migrantes y revelaron que las llaves que habrían podido salvarlos de morir quemados nunca salieron del edificio en Ciudad Juárez.