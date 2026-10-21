Sheinbaum atribuye a motivo electoral orden de arresto a Castro

La presidenta vinculó la decisión judicial con la disputa electoral estadounidense y los intereses de los partidos que buscan obtener votos

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La presidenta Claudia Sheinbaum consideró este martes que la orden de arresto emitida en Florida contra el expresidente cubano Raúl Castro responde principalmente a motivaciones políticas relacionadas con las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

"Pues pienso que es político. Es político y tiene que ver también con la elección de noviembre, desde mi punto de vista", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante vinculó la decisión judicial con la disputa electoral estadounidense y los intereses de los partidos que buscan obtener votos en los próximos comicios.

"Y los votos que quieran ganar de un lado y de otro", agregó, sin profundizar en sus señalamientos.

La reacción de Sheinbaum se produce después de que la Fiscalía de Florida anunciara el lunes que obtuvo una orden de arresto estatal contra Castro, de 95 años y quien abandonó sus cargos políticos en 2021, por conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996.

En aquel ataque, ejecutado por cazas militares cubanos, murieron cuatro personas que viajaban en las aeronaves, las cuales habían despegado de Florida.

El fiscal general del estado, James Uthmeire, sostuvo que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, participó en la cadena de mando que autorizó el derribo de las avionetas.

La orden judicial se suma a la acusación presentada en mayo pasado por la justicia federal estadounidense contra el exmandatario cubano por su presunta participación en los hechos.

El caso fue reabierto por las autoridades de Florida tres décadas después del ataque, en medio de un endurecimiento de las medidas de Washington contra el Gobierno cubano.