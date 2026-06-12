Sheinbaum asegura que Mundial arrancará sin problemas

La presidenta afirmó que las autoridades ya trabajan para garantizar el correcto desarrollo del evento deportivo más importante del fútbol mundial.

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como una de sus sedes a la Ciudad de México, se realizará sin contratiempos gracias al trabajo coordinado de los gobiernos federal y capitalino.

"Como dijimos, el Mundial, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien sin problema. Está todo el equipo del gobierno de la ciudad y el gobierno de México para garantizarlo", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sus declaraciones se producen en medio de las protestas encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han realizado bloqueos y manifestaciones, que en algunos casos se han vuelto violentas, en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir mejoras laborales.

La presidenta afirmó que las autoridades ya trabajan para garantizar el correcto desarrollo del evento deportivo más importante del fútbol mundial.

La presidenta también expresó su respaldo a la selección mexicana de fútbol de cara a la justa internacional.

"Va a estar muy, muy bien y como siempre toda la suerte a la selección nacional", agregó.