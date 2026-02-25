Sheinbaum asegura que Mundial 2026 será seguro

La presidenta de México afirmó que no hay riesgo para visitantes en Guadalajara tras los bloqueos y enfrentamientos por la muerte del capo ‘El Mencho’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no existe “ningún riesgo” para la seguridad de los visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026 en Guadalajara, una de las sedes del torneo y epicentro reciente de violencia tras la muerte del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

“Todas las garantías, ningún riesgo”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, luego de que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la operación militar que acabó con la vida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, al sur de Guadalajara.

México será sede del partido inaugural el 11 de junio en Ciudad de México, además de varios encuentros en Guadalajara y Monterrey. La mandataria expresó confianza en que la actividad se “normalice” pronto, destacando la presencia reforzada de militares en Jalisco que trabajan diariamente por la seguridad.

Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, 25 miembros de la Guardia Nacional fallecieron en enfrentamientos con integrantes del CJNG tras la muerte de su líder.

Sheinbaum señaló que los hechos del lunes fueron menos graves que los del domingo y que el operativo no implica un cambio en la estrategia de seguridad, que seguirá enfocada en la atención a las causas y cero impunidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó oficialmente la identidad de ‘El Mencho’ tras el análisis forense. A sus 59 años, el capo estaba entre los criminales más buscados por México y Estados Unidos, con recompensas millonarias por su captura.

Bajo su mando, el CJNG amplió su control sobre rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, consolidándose como uno de los narcotraficantes más peligrosos de la región.

Sheinbaum reiteró que todas las acciones realizadas fueron dentro del marco legal y que no existe ningún cambio en la estrategia de seguridad vigente en el país.