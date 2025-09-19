Sheinbaum asegura que Bermúdez Requena aún no llega a México

El presunto líder de La Barredora, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanece en Colombia y llegará en próximas horas al país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que el exfuncionario mexicano Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanece en Colombia y llegará en próximas horas al país para enfrentar un juicio.

“Hay un avión de la Fiscalía General de la República (FGR) que en este momento está en Colombia y en algún momento pues ya partirá para México para que lleve su juicio aquí”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa.

La presidenta reiteró que Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad del estado de Tabasco, durante la gestión del entonces gobernador del estado Adán Augusto López Hernández (2019-2021), fue expulsado de Paraguay por lo que ya no hizo falta un juicio para solicitar su extradición.

“Ya no hizo falta el juicio de extradición porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay. Entonces, las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo”, apuntó Sheinbaum.

Bermúdez Requena contaba con una orden de aprehensión desde febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El exfuncionario es uno de los presuntos líderes de 'La Barredora', célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

La polémica se ha incrementado porque Bermúdez Requena fue el responsable de seguridad en Tabasco durante el gobierno de López Hernández, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación (Interior) con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Según la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.