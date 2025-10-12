Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nacional

Sheinbaum asegura apoyo tras lluvias en varios estados

Por: Ángeles Núñez

11 Octubre 2025, 10:39

Compartir

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno 'a nadie dejará desamparado' tras las afectaciones provocadas por las recientes lluvias torrenciales

Sheinbaum asegura apoyo tras lluvias en varios estados

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno “a nadie dejará desamparado” tras las afectaciones provocadas por las recientes lluvias torrenciales.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que a las 12:30 sostendrá una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar los avances en la atención a la población de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

También participarán los gobernadores de las entidades afectadas.

Sheinbaum Pardo indicó que, una vez atendida la emergencia, la Secretaría del Bienestar realizará censos para brindar apoyo a la población afectada.

“Atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, añadió.

La presidenta subrayó que continúan trabajando en medidas preventivas ante la tormenta tropical Raymond en el Pacífico.

Comentarios