Sheinbaum asegura apoyo tras lluvias en varios estados

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno 'a nadie dejará desamparado' tras las afectaciones provocadas por las recientes lluvias torrenciales

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno “a nadie dejará desamparado” tras las afectaciones provocadas por las recientes lluvias torrenciales.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que a las 12:30 sostendrá una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar los avances en la atención a la población de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

También participarán los gobernadores de las entidades afectadas.

A las 12:30 pm mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025

Sheinbaum Pardo indicó que, una vez atendida la emergencia, la Secretaría del Bienestar realizará censos para brindar apoyo a la población afectada.

“Atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, añadió.

La presidenta subrayó que continúan trabajando en medidas preventivas ante la tormenta tropical Raymond en el Pacífico.