Sheinbaum anuncia incentivos para industria cinematográfica

Sheinbaum anuncia crédito fiscal de hasta 30% al cine y series, con tope de 40 mdp, para atraer rodajes y fortalecer industria nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo 15 de febrero de 2026 un paquete de incentivos fiscales para fortalecer la industria cinematográfica y audiovisual del país, en un acto realizado en Palacio Nacional que contó con la presencia de la actriz y productora Salma Hayek como invitada especial.

El programa contempla un crédito fiscal contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de hasta 30 por ciento del gasto ejercido en territorio nacional por producciones cinematográficas y series, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto.

Crédito fiscal para producciones nacionales e internacionales

Durante el anuncio, la mandataria explicó que el incentivo aplicará para largometrajes de ficción, documentales y producciones audiovisuales que realicen al menos 70 por ciento de su gasto en proveeduría nacional.

La medida busca no solo atraer rodajes internacionales y hacer más competitivo a México como locación, sino garantizar que las producciones generen empleos y derrama económica en el país.

“Desde actrices, actores y todos los oficios vinculados con el cine, queremos que una producción internacional no llegue con todo y se vaya, sino que aquí se desarrolle el talento mexicano”, subrayó Sheinbaum.

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que el instrumento está diseñado para que el beneficio tenga un efecto multiplicador en la industria local, al exigir la participación de una casa productora mexicana y priorizar estudios y servicios nacionales.

Nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual

El anuncio se complementa con la iniciativa de una nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, que sustituiría a la vigente desde 1992. La propuesta, consensuada con el sector, pretende fortalecer la exhibición de cine mexicano tanto en salas como en plataformas digitales.

Con ello, el Gobierno federal busca que México deje de ser únicamente escenario de producciones extranjeras y consolide una industria propia con mayor diversidad cultural y acceso como derecho para la población.

El impulso de Salma Hayek

Sheinbaum recordó que conoció a Hayek en noviembre de 2025, en Veracruz, donde la actriz dirige, escribe y produce una película. En ese encuentro conversaron sobre la necesidad de generar incentivos para impulsar el cine nacional e internacional.

Durante el evento, Hayek evocó las dificultades que enfrentó a lo largo de su carrera para conseguir financiamiento en México, lo que la llevó a buscar apoyo fuera del país.

“Quizá lo que no teníamos era esta Presidenta”, expresó la actriz al celebrar el nuevo esquema de estímulos y reconocer el respaldo de la actual administración, así como de gobernadoras como Rocío Nahle y Mara Lezama.

La presidenta agradeció la trayectoria internacional de Hayek, a quien reconoció por impulsar proyectos como su película sobre Frida Kahlo y por defender a la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Los incentivos serán publicados este lunes en el Diario Oficial de la Federación, con lo que entrarán formalmente en vigor. Con esta medida, el Gobierno federal busca saldar una deuda histórica con el sector cultural y posicionar a México como un hub estratégico para el cine y las series en América Latina.