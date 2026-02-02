Sheinbaum anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba esta semana

México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana, con alimentos y productos básicos, mientras negocia diplomáticamente el tema del petróleo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo que su Gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba esta semana, como respuesta a las necesidades de la población isleña en medio de las restricciones sobre el suministro de petróleo impulsadas por Estados Unidos.

Sheinbaum explicó que la asistencia será coordinada por la Secretaría de Marina e incluirá alimentos y otros productos básicos para atender necesidades inmediatas de la población cubana, en tanto se buscan soluciones diplomáticas para retomar el envío de combustible a la isla por razones humanitarias.

Diplomacia y petróleo

La mandataria aclaró que no trató directamente el tema del petróleo con el presidente estadounidense Donald Trump, pese a declaraciones posteriores del mandatario de Estados Unidos sobre la suspensión de envíos.

Sheinbaum precisó que el tema fue abordado por el canciller Juan Ramón de la Fuente en diálogo con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

“Nuestra prioridad es buscar todas las vías diplomáticas para resolver la situación del combustible por razones humanitarias, mientras enviamos ayuda urgente al pueblo cubano”, afirmó Sheinbaum.

Contexto de tensiones internacionales

El anuncio ocurre en medio de presiones internacionales y restricciones económicas que han afectado el acceso de Cuba a suministros de crudo, en un contexto que diversas fuentes señalan como complejo para la estabilidad energética y social de la isla.

La ayuda humanitaria que México prevé enviar esta semana será un gesto de solidaridad con la población cubana, mientras el Gobierno continúa explorando soluciones diplomáticas que permitan garantizar el abastecimiento de productos esenciales, incluido el combustible, sin poner en riesgo la posición internacional del país.