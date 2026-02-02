Sheinbaum anuncia Centro Integrador en San Quintín

Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, con nuevos centros de atención, salud, entre otras cosas

En el marco de la presentación del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, en Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México “está para cumplir” y atender a quienes más lo necesitan.

La mandataria anunció la instalación de un Centro Integrador del Gobierno Federal en el municipio, el cual funcionará de manera provisional en el gimnasio local y posteriormente contará con un edificio propio en el predio conocido como Las Escobas.

Presentamos el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín:



Hospital general con especialidades; rehabilitación de 20 centros de salud.



Modernización de escuelas: dos nuevas preparatorias y ampliación de la Universidad Intercultural.



Veinte mil acciones de…

Este espacio brindará atención directa a toda la población.

Sheinbaum se comprometió a regresar en seis meses para dar seguimiento a los avances y reafirmó el principio de la Cuarta Transformación: “por el bien de todos, primero los pobres”.

Justicia laboral y bienestar social

La presidenta informó que Carmen Antuna Cruz, delegada de Programas para el Bienestar, coordinará las labores del Centro Integrador.

Además, se instalará un Centro de Justicia Laboral de la STPS y un certificado para empleadores agrícolas exportadores, con el fin de garantizar la Seguridad Social de las y los trabajadores.

Salud e infraestructura para el municipio

En materia de salud, se otorgará atención universal en los 20 Centros de Salud de San Quintín, los cuales serán rehabilitados y contarán con más medicamentos y personal médico.

Asimismo, se construirá un nuevo Hospital General de Zona, a cargo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como parte del Plan de Justicia, la CFE electrificará todas las viviendas, la SICT repavimentará la carretera Transpeninsular y la Conagua realizará obras para garantizar el acceso al agua potable en la región.