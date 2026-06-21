Sheinbaum alista consulta educativa tras repliegue de la CNTE

La mandataria adelantó que el ejercicio se desarrollará en los centros escolares del país para conocer de primera mano las necesidades de maestras y maestros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el inicio de una consulta nacional dirigida a docentes y comunidades escolares que se desarrollará a partir de agosto, con el objetivo de conocer las principales necesidades del sector educativo y definir futuras acciones en materia de enseñanza, infraestructura y carrera magisterial.

El anuncio se produjo luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzara a retirar el plantón que mantuvo durante 19 días en el Zócalo de la Ciudad de México, una de las movilizaciones más prolongadas del magisterio disidente en los últimos años.

La consulta se realizará escuela por escuela

Durante una gira de trabajo por Tijuana, Baja California, la mandataria adelantó que el ejercicio se desarrollará de manera directa en los centros escolares del país para conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de maestras y maestros.

La intención del Gobierno federal es construir un diagnóstico nacional sobre las condiciones del sistema educativo y abrir espacios de participación que permitan recoger propuestas desde las propias escuelas.

Sheinbaum indicó que las secretarías de Gobernación y de Educación Pública darán a conocer los detalles finales de los acuerdos alcanzados con el magisterio, así como la metodología que se aplicará en esta consulta nacional.

El Gobierno busca atender rezagos educativos

En paralelo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, rechazó que la administración federal haya entregado recursos económicos a la CNTE como condición para levantar las protestas en la capital del país.

El funcionario explicó que los recursos destinados a entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero forman parte de programas ordinarios para atender necesidades del sistema educativo, incluyendo la creación de plazas docentes, cobertura de vacantes y ampliación de horas de enseñanza.

Según detalló, el sistema educativo mexicano requiere ajustes permanentes debido a jubilaciones, cambios de adscripción y movimientos de personal, por lo que la asignación de recursos responde a diagnósticos estatales y no a acuerdos con organizaciones sindicales.

Uno de los temas que podría ocupar un lugar central dentro de la consulta es el futuro de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), mecanismo que regula procesos de ingreso, promoción y reconocimiento docente y que ha sido objeto de críticas por parte de distintos sectores del magisterio.

La administración federal busca conocer la opinión de los docentes sobre posibles modificaciones al sistema, así como sobre otros aspectos relacionados con las condiciones laborales y el fortalecimiento de la educación pública.

Persisten demandas pendientes de la CNTE

Aunque la CNTE anunció avances en diversos acuerdos, entre ellos mejoras en prestaciones, becas para hijos de docentes, recontratación de trabajadores desplazados y garantías de no aplicar sanciones económicas a quienes participaron en el paro, varias de sus principales exigencias continúan sin resolverse.

Entre los reclamos pendientes se encuentran la eliminación de la reforma de pensiones del ISSSTE de 2007, el regreso a esquemas anteriores de jubilación y cambios a reformas educativas que el magisterio disidente considera perjudiciales para los trabajadores del sector.

Con el retiro del plantón y el anuncio de la consulta nacional, el Gobierno federal busca abrir una nueva etapa de diálogo con más de un millón de docentes y una red educativa que supera las 200 mil escuelas de nivel básico en todo el país.