Sheinbaum afirma que México coopera, pero no se subordina

En gira por Guerrero, Claudia Sheinbaum defendió la soberanía nacional y anunció acciones para fortalecer el campo y la autosuficiencia alimentaria

En el segundo día de su gira por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que México mantiene relaciones de diálogo y cooperación con otros países, en especial con Estados Unidos, pero sin renunciar a su independencia y soberanía.

Sheinbaum afirmó que a México le costó mucho alcanzar su independencia, por lo que dejó claro que el país puede colaborar y coordinarse con otras naciones, pero “nunca subordinarnos, somos dos países iguales”.

Añadió que hay aspectos que no están sujetos a negociación: “la independencia y la soberanía de la patria”.

Impulso al campo y soberanía alimentaria

Durante un evento matutino en Atoyac de Álvarez, la mandataria destacó que, a través de programas como Alimentación para el Bienestar y Sembrando Vida, se busca pagar precios justos a los productos del campo, reducir la dependencia del exterior y avanzar en la soberanía alimentaria.

Sheinbaum resaltó estrategias para respaldar a productores de cacao en Tabasco, frijol en Zacatecas, Nayarit y Durango, y café en diversas entidades del país.

Explicó que el objetivo es mejorar el bienestar de las familias del campo, garantizar mercados directos y evitar que los intermediarios se queden con la mayor ganancia.

Acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado, indicó que en Guerrero se diseña una estrategia para comprar café a precios justos y elaborar el Café del Bienestar, que se comercializará en las 26 mil Tiendas del Bienestar.

Añadió que se analiza aplicar esquemas similares con productos como la jamaica, para la elaboración de té.

Programas sociales y reducción de la pobreza

Más tarde, en Tecpan de Galeana, encabezó la entrega de la beca Rita Zetina a estudiantes de escuelas públicas. Por la tarde, en Petatlán, aseguró que gracias a la política salarial y los programas sociales impulsados desde el gobierno anterior, 13.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza.

Sheinbaum sostuvo que se han derribado mitos sobre el aumento al salario mínimo, al asegurar que no se disparó la inflación ni se frenó la inversión, sino que se alcanzó un récord de inversión extranjera.

Finalmente, reiteró que uno de los principios del movimiento es no aprovecharse del poder, y que los recursos públicos deben destinarse directamente al bienestar del pueblo.