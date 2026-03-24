Sheinbaum afirma que derrame en golfo de México fue de un barco

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el vertido que afectó costas de Tabasco y Veracruz fue causado por un barco y no por Pemex

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que el reciente derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, detectado hace dos semanas y que contaminó varios kilómetros del litoral de Tabasco y Veracruz, fue provocado por un barco, y no por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Sí, hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco… le pedimos a la fiscalía que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso”, señaló la mandataria.

Pemex participa en la limpieza

A pesar de no ser responsable, Pemex colabora activamente en las labores de limpieza. Sheinbaum informó que pidió al director de la empresa, Víctor Rodríguez, supervisar personalmente los trabajos y evaluar si se requieren más recursos para acelerar la recuperación de las playas y el océano.

“Entonces no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas”, agregó.

Si bien el principal origen fue un buque, Sheinbaum no descartó un incidente menor en la refinería Dos Bocas. Las dependencias encargadas del seguimiento son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

La mandataria enfatizó que la empresa responsable deberá resarcir los daños ocasionados, aunque Pemex podría brindar apoyo adicional.

Sheinbaum aseguró que el Gobierno dará seguimiento al caso, manteniendo contacto directo con pescadores y comunidades afectadas en la zona para atender sus necesidades y monitorear la recuperación ambiental.