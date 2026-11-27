La mandataria respondió sobre la apertura de canales de la DEA para recibir información acerca de miembros y socios del Cartel de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó este jueves de “injerencia” la decisión de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) de pedir a ciudadanos mexicanos que le reporten presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa y reclamó a Washington que investigue quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos y adónde van las ganancias de su venta.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia”, declaró la jefa de Estado en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional de la capital mexicana.

La mandataria respondió así a una pregunta sobre la apertura de canales de la DEA para recibir información acerca de miembros y socios del Cartel de Sinaloa, así como de funcionarios presuntamente vinculados con esa organización delincuencial.

Sheinbaum sostuvo que México cuenta con una Fiscalía General y una Secretaría de Seguridad para investigar los hechos que ocurren en su territorio.

“La DEA tiene mucho que hacer en su país, mucho”, afirmó la presidenta al pedir que la agencia investigue la corrupción ligada a la delincuencia organizada en Estados Unidos.

Como ejemplo, Sheinbaum leyó un reportaje según el cual agentes estadounidenses observaron una transacción de hasta 100,000 pastillas adulteradas en agosto de 2024 y solo desmantelaron la red de fentanilo ocho meses después.

Según el texto que citó la mandataria, de la agencia Associated Press, la DEA negó haber permitido la transacción a sabiendas el tráfico del opioide.

La presidenta señaló que del lado mexicano las fuerzas de seguridad han desmantelado laboratorios de metanfetaminas e incautado pastillas de fentanilo en operativos en los que soldados, guardias nacionales y agentes de seguridad arriesgan la vida.

En tanto, Sheinbaum cuestionó los esfuerzos del Gobierno estadounidense por combatir el narcotrafico desde su territorio y añadió que México ha enviado a 94 personas a Estados Unidos, por lo que insisitó en la reciprocidad a Washington, pues cifró en cerca de 54 las solicitudes mexicanas de extradición que, según dijo, siguen sin respuesta de parte del Gobierno estadounidense.

El jefe de la DEA, Terry Cole, difundió el miércoles -en X- cuatro vías para enviar información anónima y confidencial sobre el cartel de Sinaloa por WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico.

Cole solicitó datos sobre integrantes y colaboradores del grupo, funcionarios que presuntamente le brindan apoyo material y redes que lavan dinero para financiar sus actividades.

El funcionario estadounidense, también, adelantó que este jueves daría a conocer los canales para recibir información sobre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).