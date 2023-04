Sexy mujer trabaja como taquera y enamora a sus clientes

La mujer originaria de León, Guanajuato demuestra sus dotes culinarios a la hora de preparar los tacos de birria, mientras sus clientes disfrutan de su belleza

Por: Patricia Agüero

Abril 18, 2023, 19:46

'Las mujeres no lloran, las mujeres facturan', dice la popular canción de Shakira y una mujer le hace honor a esta frase.

Se trata de Yes Noriega, una mujer originaria de León, Guanajuato en donde trabaja como taquera en un negocio y ha logrado enamorar a los clientes del lugar.

Convertida en toda una celebridad en TikTok, la mujer muestra sus habilidades para picar la carne y preparar deliciosos tacos de Birria.

'Las mujeres bonitas también sabemos trabajar', dice la joven en uno de sus videos.

Además de sus cualidades culinarias, Noriega también comparte contenido de modelaje y su estilo de vida fitness.

El video tiene 2 millones de reproducciones en su cuenta de Tiktok. Los usuarios que reaccionaron al video tuvieron elogios hacia la hermosa mujer, la mayoría preguntó en donde se encontraba el negocio, incluso no faltó el comentario tóxico de una mujer que también quiso saber en donde se encontraba la taquería para no llevar a su ¡esposo!

Y no faltó el comentario que decía: 'Amor no me eches lonche que allá venden'.