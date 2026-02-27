Separan de su cargo a maestra por presunto maltrato infantil

La medida se adoptó bajo el principio del interés superior de la niñez y permanecerá vigente hasta que se deslinden responsabilidades

La maestra señalada por presunto maltrato infantil en Tizayuca fue separada de su cargo mientras autoridades educativas y ministeriales revisan el caso ocurrido en el Jardín de Niños “Rosaura Zapata”, en el fraccionamiento Villamagna.

Separan a docente tras denuncia de padres

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) confirmó la separación inmediata de la profesora identificada como Karmen “N”, luego de recibir señalamientos directos por parte de madres y padres de familia.

La medida se adoptó bajo el principio del interés superior de la niñez y permanecerá vigente hasta que se deslinden responsabilidades. La dependencia indicó que actuó conforme a los protocolos establecidos para proteger a las y los estudiantes.

Antecedentes: acusaciones de presunto maltrato

El caso se originó el 20 de febrero, cuando tutores denunciaron presuntos actos de maltrato contra menores de tres años dentro del aula. De acuerdo con testimonios, algunos niños habrían sido amarrados y encerrados como medida disciplinaria.

La situación generó molestia entre padres y madres de familia, quienes acudieron al plantel para exigir explicaciones. Durante la confrontación, una madre ingresó al preescolar y agredió físicamente a la docente, hecho que fue grabado y difundido en redes sociales.

Además de la separación de la docente, padres y madres solicitaron la destitución de la directora del Jardín de Niños “Rosaura Zapata”, argumentando presunta falta de supervisión.

Investigación administrativa y posible vía penal

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si existe una carpeta de investigación formal por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, ni se han confirmado imputaciones penales.

El proceso se mantiene en fase de revisión administrativa y, en su caso, ministerial, a la espera de que las instancias competentes determinen si los hechos denunciados configuran alguna responsabilidad.