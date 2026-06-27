Separan a secretario de Jóvenes de Morena tras golpear conductora

Morena Zacatecas separó de su cargo a su secretario de Jóvenes luego de que un video lo mostrara golpeando a una conductora durante festejos.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas separó de su cargo al titular de la Secretaría de Jóvenes, Jaime Castillo Castillo, luego de que se difundiera un video en el que presuntamente agrede a una conductora de plataforma durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial.

La decisión fue anunciada por la dirigencia estatal del partido después de que las imágenes del incidente se viralizaron en redes sociales, generando una ola de críticas y exigencias para que se actuara contra el funcionario. Además de retirarlo de sus funciones, Morena informó que inició un procedimiento interno para determinar las responsabilidades correspondientes.

Video desata indignación y reacción de Morena

Los hechos ocurrieron la noche del 24 de junio en el Centro Histórico de Zacatecas, donde cientos de aficionados celebraban la victoria de México sobre Chequia. De acuerdo con las imágenes, un grupo de personas rodea un vehículo mientras la conductora intentaba avanzar para abandonar la zona.

En ese momento, Jaime Castillo se acercó a la ventanilla del vehículo y lanzó un golpe directo al rostro de la mujer, acción que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó.

Tras identificar al agresor, Morena Zacatecas emitió un posicionamiento en el que condenó cualquier manifestación de violencia, particularmente aquella ejercida contra las mujeres, y aseguró que este tipo de conductas son incompatibles con los principios del partido.

"No hay espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones", señaló la dirigencia estatal al anunciar la separación inmediata del cargo y el inicio del procedimiento interno correspondiente.

También enfrenta un proceso penal

La conductora presentó una denuncia por la agresión, por lo que Jaime Castillo Castillo enfrenta un proceso penal derivado de los hechos.

Tras hacerse público el caso, el ahora exsecretario de Jóvenes restringió o eliminó sus perfiles en redes sociales, mientras la polémica continúa generando reacciones tanto dentro como fuera del ámbito político.