Separan a jefe de Protección Civil tras incendio en Waldo’

El gobierno de Sonora separó al titular de Protección Civil mientras se investiga el incendio en Waldo’s Hermosillo, que dejó 23 muertos y 12 heridos

El gobierno de Sonora encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, anunció la separación del titular de Protección Civil estatal, Armando Castañeda Sánchez, mientras avanzan las investigaciones por presuntas omisiones en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, que dejó 23 muertos y una docena de heridos.

"He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del gobierno del Estado que se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación", dijo Durazo en un video difundido en redes sociales.

Alfonso Durazo confirmó que el establecimiento no contaba con un programa interno de protección civil vigente desde 2021, por lo que operaba en la ilegalidad.

“Mi gobierno responderá con verdad para que no haya dudas, y con justicia para que no haya impunidad. Humildad para escuchar, firmeza para actuar y memoria para no olvidar”, afirmó.

La medida, explicó, busca garantizar transparencia y evitar conflictos de interés durante la revisión de permisos y responsabilidades institucionales.

En tanto, una de las cuatro víctimas graves, María Isabel Morales, de 20 años, fue trasladada a Phoenix, Arizona, para recibir atención médica especializada por quemaduras en el 40% de su cuerpo.

El siniestro del 1 de noviembre ha provocado una fuerte indignación ciudadana y reclamos por mayores garantías de seguridad en comercios, mientras las autoridades estatales y federales continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades.