SEP distribuirá 18 millones de guías sobre salud mental

La estrategia ‘El ABC de las Emociones’ incluirá sesiones semanales y brigadas de profesionales de la salud para estudiantes de 14 a 18 años

La salud mental de estudiantes de secundaria y educación media superior debe ser atendida como un tema prioritario que ya no puede ignorarse, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, al anunciar una estrategia nacional que contempla la distribución de 18 millones de guías y la participación de brigadas de profesionales de la salud.

Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), Delgado llamó a las autoridades educativas de las 32 entidades a reforzar y promover la estrategia “El ABC de las Emociones”, desarrollada por las secretarías de Educación Pública y de Salud, con la participación de especialistas en salud mental y prevención de las violencias.

El funcionario señaló que el objetivo es involucrar a todo el sistema educativo en la prevención y atención de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Para ello, pidió garantizar la entrega oportuna de las guías dirigidas a estudiantes, docentes, madres, padres y personas cuidadoras.

También planteó que las escuelas establezcan una planeación para abordar una hora semanal temas relacionados con la salud mental, con el propósito de fortalecer el bienestar de los adolescentes y jóvenes en los ámbitos familiar, escolar y comunitario.

¿Qué acciones contempla El ABC de las Emociones?

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que también fueron diseñados cursos sobre “El ABC de las Emociones” dirigidos a docentes, directivos y personal administrativo de planteles de todo el país.

Como parte de la estrategia, la coordinadora de Prevención de Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Mariana Pérez Gay Rossbach, explicó que se desarrollarán sesiones interactivas sobre emociones y salud mental, con participación de autoridades federales y estatales en las escuelas.

Las actividades tendrán una duración de 50 minutos semanales y buscarán generar espacios de reflexión y diálogo entre los estudiantes.

¿Cuándo llegarán las brigadas de profesionales de la salud?

A partir del 28 de septiembre comenzarán a participar brigadas de profesionales de la salud para impartir pláticas de prevención en materia de salud mental, con especial atención en territorios considerados prioritarios y de paz.

Los equipos también brindarán orientación en centros comunitarios de las entidades, donde se abordarán temas relacionados con salud emocional, cultura y deporte.

¿A qué estudiantes estará dirigida la estrategia?

La titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Yerania Enríquez López, destacó que la estrategia contempla a jóvenes de entre 14 y 18 años y permitirá recopilar información sobre indicadores de malestar emocional, depresión, ansiedad y riesgo suicida, así como posibles afectaciones vinculadas con el uso de dispositivos digitales.

La evaluación y los módulos de orientación se realizarán directamente en los planteles y tendrán un enfoque preventivo, con énfasis en escuchar las experiencias de adolescentes y jóvenes.

Además, las personas que no estudian podrán acudir a centros comunitarios para acceder a información y orientación relacionada con el bienestar emocional y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Como parte de las opciones de atención, las autoridades recordaron que la Línea de la Vida, 800 911 2000, ofrece orientación y atención ante situaciones de crisis las 24 horas, los siete días de la semana.

Así funcionará la estrategia de salud mental