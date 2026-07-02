Sentencian a más de 113 años de prisión por asesinato de niño

El ahora sentenciado interceptó a Mateo cuando salió de una secundaria ubicada en la colonia Las Mandarinas y se dirigía a su domicilio.

Un tribunal condenó a Christian Augusto Jafet “N” a 113 años, 4 meses y 15 días de prisión por la privación de la libertad, violación y asesinato de Mateo, un menor de 12 años, ocurrido el 4 de febrero de 2025 en León, Guanajuato.

La resolución establece que el sentenciado permanecerá recluido en el Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de León, donde se encuentra internado desde el año pasado mientras se desarrollaba el proceso penal.

Lo hallaron culpable de tres delitos

La Fiscalía General del Estado informó que Christian Augusto Jafet “N” fue declarado culpable de los delitos de homicidio calificado, desaparición cometida por particulares y violación.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso una multa de 492 mil 558 pesos y el pago de 745 mil 798 pesos por concepto de reparación del daño.

Interceptó al menor cuando regresaba de clases

De acuerdo con las investigaciones, el ahora sentenciado interceptó a Mateo cuando salió de una secundaria ubicada en la colonia Las Mandarinas y se dirigía a su domicilio. Posteriormente lo privó de la libertad, abusó sexualmente de él y lo asesinó con un arma de fuego.

Las autoridades determinaron que el cuerpo del menor fue abandonado en un predio despoblado de Lagos de Moreno, Jalisco, en los límites con el municipio de León.