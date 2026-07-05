Sentencian a adolescente por feminicidio de pareja en Guanajuato

Un adolescente de 17 años recibió una condena de tres años y seis meses de internamiento por el feminicidio de su pareja en León

Un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales UADH, fue sentenciado a tres años y seis meses de internamiento por el feminicidio de su pareja, Madeline Dhamar, de 21 años, crimen cometido en la ciudad de León, Guanajuato.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE), la noche del 15 de marzo el ahora sentenciado privó de la vida a la joven al ahorcarla en el interior de un domicilio ubicado en la calle La Postura, en la colonia Nuevo Amanecer.

El feminicidio fue reportado a las autoridades a las 00:20 horas del 16 de marzo. Días después, el 22 de marzo, la FGE informó sobre la detención del presunto responsable, quien el 24 de ese mismo mes fue vinculado a proceso penal.

Aceptó un procedimiento abreviado

La Fiscalía señaló que, durante la audiencia celebrada ante una jueza especializada en justicia para adolescentes, el Ministerio Público presentó los elementos contenidos en la carpeta de investigación y solicitó una forma de terminación anticipada del proceso.

El procedimiento fue autorizado luego de que el adolescente aceptara voluntariamente su responsabilidad, lo que permitió la celebración de un juicio abreviado.

Sentencia quedó firme

Como resultado, el órgano jurisdiccional impuso una medida de internamiento de tres años y seis meses en un Centro Especializado, además de una amonestación pública.

La FGE informó que, al concluir la audiencia, tanto el Ministerio Público como la defensa renunciaron al plazo legal para presentar un recurso de apelación, por lo que la sentencia quedó firme.

La institución indicó que esta resolución garantiza la aplicación de la justicia con perspectiva de género.

La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) brinda respaldo a la hija de Madeline mediante el Fondo Especializado de Atención a Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Desaparición y Feminicidio.