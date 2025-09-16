Sentencian a 25 años de prisión a dos secuestradores en Edomex

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 25 años de prisión contra dos secuestradores, por el delito de secuestro calificado

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 25 años de prisión contra Jonathan Barrios Belmonte, alias El Licenciado, El Gordo o El Patrón, y Fernando Montaño Domínguez, por el delito de secuestro calificado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en el Estado de México, ambos sujetos participaron en diversos secuestros cometidos entre 2013 y 2014 en los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

En junio de 2016, elementos de la FGR cumplimentaron órdenes de aprehensión en su contra por reclusión, quedando a disposición del órgano jurisdiccional en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

Tras varios procesos judiciales, el Ministerio Público Federal (MPF) logró aportar las pruebas necesarias que acreditaron su responsabilidad, lo que permitió al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México dictar la condena en su contra.