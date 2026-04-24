Sentencian a 150 años a excomisario por secuestro en Edomex

Los implicados obligaron a la comerciante a comunicarse con sus familiares para exigir el pago de 10 mil pesos a cambio de su liberación

El excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, Adrián Mauricio Sánchez Mitre, fue sentenciado a 150 años de prisión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, tras acreditarse su participación directa en la privación ilegal de la libertad de una comerciante, en un caso que expone el uso de estructuras policiales para delinquir.

La resolución judicial determinó que el exfuncionario no solo participó en los hechos, sino que ordenó y coordinó la intervención de elementos municipales bajo su mando, utilizando incluso patrullas oficiales para ejecutar el delito.

Operativo ilegal en mercado y privación de la libertad

Los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2023 en el mercado “29 de Junio”, en el municipio mexiquense, donde la víctima una comerciante dedicada a la venta de ropa, se encontraba en su jornada laboral.

De acuerdo con la investigación ministerial, al sitio arribó el entonces comisario acompañado de al menos seis policías municipales, quienes sin orden judicial procedieron a someter a la mujer, colocarle esposas y subirla a una patrulla, simulando un acto de autoridad.

La víctima fue trasladada y retenida durante un lapso de entre dos y tres horas, tiempo en el que fue presionada para colaborar con los agresores.

Extorsión directa y amenazas para evitar denuncia

Durante el cautiverio, los implicados obligaron a la comerciante a comunicarse con sus familiares para exigir el pago de 10 mil pesos a cambio de su liberación.

Aunque el dinero no fue entregado, la víctima fue finalmente liberada bajo amenazas de muerte, con la advertencia de no denunciar lo ocurrido, lo que permitió a las autoridades configurar el delito como secuestro exprés agravado.

El caso avanzó gracias a la denuncia posterior y a la integración de pruebas que permitieron establecer la participación directa del exmando policial.

Uso de recursos públicos agravó la sentencia

Uno de los elementos determinantes para imponer la pena máxima fue el hecho de que el delito se cometió mediante el uso indebido de recursos del Estado y con la intervención de personal subordinado.

Las autoridades destacaron que el excomisario aprovechó su posición de poder para ordenar una acción ilegal que involucró a toda una célula operativa, lo que evidenció un abuso sistemático de la función pública.

Este factor fue clave para que el juez determinara una sanción ejemplar, considerando la gravedad de que un mando de seguridad participe en actividades delictivas.

Acumula 190 años de cárcel y enfrenta más señalamientos

A la condena de 150 años se suma una sentencia previa de 40 años de prisión por homicidio, por lo que el excomisario acumula actualmente 190 años de cárcel.

Además, las autoridades no descartan que el exfuncionario esté vinculado con otras investigaciones en la zona norte del Estado de México, incluyendo posibles casos de desaparición y hallazgos de cuerpos, lo que mantiene abiertas nuevas líneas de indagatoria.

Parte de la Operación Enjambre contra corrupción policial

El caso se enmarca dentro de la Operación Enjambre, una estrategia implementada por autoridades federales y estatales para detectar y desarticular redes delictivas infiltradas en corporaciones policiales municipales.

Este operativo ha permitido identificar patrones de actuación similares, donde elementos de seguridad participan en delitos como extorsión, secuestro y abuso de autoridad, utilizando recursos oficiales.

Las autoridades han señalado que este tipo de investigaciones continuarán, con el objetivo de depurar las instituciones de seguridad y sancionar a los responsables.