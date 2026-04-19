Sentencian a 120 años a integrante del CJNG en Edomex

Además se le suspenderán sus derechos civiles y políticos; también deberá pagar 713,334 pesos por reparación del daño y una multa de 227,997 pesos.

Un integrante del CJNG fue sentenciado a 120 años de prisión en el Estado de México tras ser hallado culpable del asesinato de tres personas, en un caso que se remonta a 2024.

La condena fue dictada luego de que la autoridad judicial acreditó su responsabilidad en el ataque armado ocurrido en el municipio de Chalco.

¿Cómo ocurrió el triple homicidio en Edomex?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las víctimas circulaban en dos camionetas sobre la avenida Nacional, en la comunidad de San Pablo Atlazalpan.

En ese punto, fueron interceptadas por una camioneta de la que descendieron hombres armados, entre ellos el ahora sentenciado, quienes dispararon contra los ocupantes.

Uno de los hombres intentó huir a pie, pero fue perseguido y atacado nuevamente, lo que derivó en la muerte de las tres víctimas en el lugar.

Vínculos con el CJNG y proceso judicial

Las autoridades identificaron a Fiesco Nuño como integrante de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización delictiva con presencia en distintas regiones del país.

El Ministerio Público reunió pruebas que permitieron su detención y posterior proceso penal, en el que se acreditó su participación directa en el ataque armado.

Tras el juicio, un juez determinó imponer la pena máxima acumulada por el delito de homicidio calificado, debido a la gravedad de los hechos.

Además de la cárcel, deberá pagar reparación del daño

La sentencia incluye el pago de 713,334 pesos por reparación del daño, así como una multa de 227,997 pesos, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

El condenado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde permanecerá para cumplir su condena.