La Fiscalía de Chihuahua anunció la sentencia para dos hombres que cometieron el crimen contra un hombre en su casa en el 2023

Dos hombres fueron sentenciados a 85 años de prisión por decapitar a un hombre en su domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua obtuvo una sentencia condenatoria de 85 años de prisión, en contra de Jonathan Eduardo C. B., alias "El Lalo" y Ezequiel M. H., alias "El Cheke", por el delito de homicidio calificado.

El crimen se registró el 29 de noviembre de 2023, al interior de un domicilio ubicado en la calle Santa Lucía de la colonia Hacienda de las Torres Universidad.

Las investigaciones establecieron que, Jonathan Eduardo C. B., y Ezequiel M. H., junto con diversas personas, amarraron a la víctima y le provocaron heridas con un arma blanca hasta privarlo de la vida por decapitación.

Asimismo, que trasladaron el cadáver hasta el cruce del Libramiento Regional y bulevar Independencia de la colonia El Mezquital, en donde lo dejaron abandonado en la vía pública.

Los ahora sentenciados fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentadas el 09 de diciembre del 2023, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y se inició el proceso penal en su contra.

Los detenidos cumplirán la sentencia en el Cereso número 3, además, fueron condenados a pagar la cantidad de un millón 567 mil 049 pesos, por concepto de la reparación del daño y gastos funerarios.