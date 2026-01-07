Senasica detecta primer caso de gusano barrenador en Michoacán

En términos históricos, el tablero de casos acumulados, del 20 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, contabiliza 13.217 registros en México

Autoridades sanitarias confirmaron este martes el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en el occidental estado de Michoacán.

Este caso fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en el municipio de Villa Madero, en un episodio que las autoridades estatales calificaron como "aislado" y bajo atención veterinaria, en medio de la dispersión del brote que mantiene 692 casos activos en México.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Michoacán informó en su cuenta de X que se trata del "único en Michoacán" y que fue confirmado por el Senasica.

Añadió que el animal es atendido y está bajo vigilancia, además de que se realizó un reforzamiento de acciones sanitarias y el llamado al sector ganadero a revisar heridas y reportar casos sospechosos para contener el brote que inició en México desde noviembre de 2024.

El hecho aparece en el Informe de casos activos del GBG desde el 2 de enero de 2026, que contabiliza 692 en el país.

En ese corte, los estados con más registros activos son Oaxaca (169), Veracruz (161), Yucatán (130) y Chiapas (117).

En términos históricos, el tablero de casos acumulados, del 20 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, contabiliza 13.217 registros en México.

Por entidad, encabeza Chiapas (5.379), seguida por Oaxaca (2.032), Veracruz (1.931), Yucatán (1.524) y Tabasco (1.084).

El gusano barrenador se ha colocado como uno de los puntos focales para México y en especial en su relación con Estados Unidos, que ha cerrado la frontera para las importaciones de ganado de pie desde México, lo que ha provocado esfuerzos binacionales para desarrollar un nueva planta de moscas estériles y desarrollos entre productores para atrapar las moscas Cohlimyia hominivorax.