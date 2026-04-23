Señalan sobornos del extranjero para imponer sellos de salud

De acuerdo con la investigación, impusieron una ley que no ha visto resultados pues México sigue siendo de los países con mayor obesidad del mundo

Una presunta red de sobornos y financiamiento extranjero vinculada a la implementación de la ley de etiquetado fue revelada por el diario El Universal.

Señalan financiamiento extranjero

De acuerdo con la investigación, la fundación Bloomberg Philanthropies habría destinado 300 millones de pesos a la organización “El Poder del Consumidor”, recursos que presuntamente se utilizaron para impulsar el actual sistema de sellos en alimentos y bebidas.

El reportaje también señala a Alfonso Guati Rojo, exdirector de Normas de la Secretaría de Economía, entre 2019 y 2022, por supuestos pagos millonarios relacionados con la defensa del etiquetado.

De acuerdo con la investigación, impusieron una ley que no ha visto resultados pues México sigue siendo de los países con mayor obesidad del mundo, tanto en adultos como en niños.