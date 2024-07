 Señalan al rapero Liriko Wan por la muerte de Paola Andrea

El feminicidio de Paola Bañuelos, una joven de 23 años en Mexicali, ha tomado un sorprendente rumbo. Sergio Daniel 'N', el conductor de taxi por aplicación que se entregó a las autoridades como principal sospechoso del asesinato, ha señalado al rapero Liriko Wan y a Jacob Silva como los presuntos responsables del crimen.

Después de que la Fiscalía General de Baja California confirmara el hallazgo del cuerpo de Paola, el chofer se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de Sonora, entidad a la que huyó debido a supuestas amenazas.

En su declaración a los medios, Sergio Daniel negó cualquier implicación en el feminicidio.

“Vengo a presentarme voluntariamente aquí a la fiscalía de la Ciudad de Obregón. Me vine por miedo, porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar. He tenido varias amenazas y pues, ¿cómo voy a presentarme en una entidad donde estoy solo y me están amenazando?”, expresó.

Antes de presentarse voluntariamente ante las autoridades, Sergio Daniel publicó historias en sus redes sociales donde sugiere que los responsables del asesinato de Paola serían el rapero Liriko Wan y Jacob Silva.

"Yo doy la cara, se los juro, pero primero investiguen a Lirico Wan y Jacob Silva. Quiero que detengan primero a esas dos personas porque si me entrego yo primero me van a matar para que no diga nada”, se lee en los mensajes.

Liriko Wan, por su parte, se deslindó de la muerte de Paola. A través de su perfil de Facebook, lamentó el asesinato y afirmó que los señalamientos en su contra son falsos.

“Estoy en el mejor momento de mi carrera musical. Traen el chisme ajeno a mi persona, lo que están haciendo conmigo se llama discriminación, ya que se basan en un Facebook falso para difamarme… Ojalá tengan los suficientes para disculparse por todo esto que están haciendo, yo no me voy a desaparecer ni nada de eso”, escribió.

Agregó: “Yo no sé cómo hay gente que en temas muy delicados se agarren haciendo farándula y argüende, en serio, que no los entiendo. Pero como les dije, yo no tengo nada que ver. Es una lástima lo de la muchacha”.

Es relevante mencionar que la titular de la Fiscalía de Baja California, María Elena Andrade, ha declarado que, en relación con la hipótesis de que en el feminicidio de la joven hayan participado más personas, hasta el momento, la evidencia apunta exclusivamente a Sergio Daniel 'N'.

No obstante, debido a la naturaleza del caso, no se puede descartar la posible implicación de otros individuos en estos trágicos acontecimientos.

‘Maldito psicópata’, la preocupante canción de Liriko Wan

Aunque el chofer Sergio Daniel y el rapero Liriko Wan defendieron su inocencia a través de redes sociales, los usuarios de redes sociales señalaron que uno de los temas del cantante de Mexicali tiene un mensaje perturbador.

Se trata de una canción de 3:34 minutos de duración titulada ‘Maldito psicópata’ en la que Liriko Wan canta:

“Soy un maldito psicópata que no ha demostrado su potencial

aparento ser buena gente por mi trastorno mental

si supieran que mi mente es la mente de un criminal

de un asesino serial y de un depredador sexual.

Ya que mis pensamientos bajo la influencia de drogas

hacen que yo me convierta en una mier** de persona

mis bajos instintos y mi mente no razonan

cuando veo que el cuerpo de mi víctima ya no reacciona”.

En dicha canción, Liriko Wan dice que durante las noches se transforma en “un enfermo mental”, pues es cuando “deja salir sus demonios”.

“Deja que una vez que tu maldad ya salga

tortura a tus presas hasta arrancarles el alma

que los juegos mentales siempre sean tu mejor arma

porque deben algo y hoy les va a cobrar el karma”, entona en otra parte.

“Matando soy una máquina”, “Mis adicciones corrompen a mi cordura” y “Si algo me sobran son las ganas de matar”, son otras de las frases que han causado alarma en los internautas.

El chófer de Didi, Sergio Daniel Gutiérrez, acusa al rapero 'Lirico Wan' y a otro hombre llamado Jacob Silva del asesinato de Paola. Escuchen la mierda que es 'Lirico Wan' en una de sus canciones. Es tan escalofriante que debería ser prohibido que exista ese tipo de "música". https://t.co/2b3P0JZ0PD pic.twitter.com/Y23Ir7oaHS — LeX 🌐🌶️🔥 (@SoyLexMex) July 12, 2024

¿Quién es Liriko Wan?

El rapero, cuyo nombre real es Miguel Brayan Reyes Solano, es originario de Mexicali, Baja California. Su historia de vida incluye dificultades económicas.

En la secundaria vendía droga, pero su pasión por el rap lo llevó a componer y destacar en la escena musical. A pesar de las acusaciones, Liriko Wan espera que se aclare la verdad en este trágico caso.

